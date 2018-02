Xpo ontvangt duivenbeurs Fugare 09 februari 2018

Kortrijk Xpo ontvangt Fugare. De internationale duivenbeurs omvat ruim honderd exposanten en bijna 10.000 bezoekers uit vijftien landen.





"Zij komen niet enkel uit buurlanden, we verwachten ook mensen uit Kroatië, Taiwan en vooral Polen en China, die steeds meer paradijzen voor de duivensport worden", zegt organisator Pieter Desmet. Op Fugare worden duiven, in ons land gekweekt en gegeerd, verkocht. Er is aandacht voor nieuwe technologie. Zo worden traceersystemen, waarmee je duiven volgt, steeds lichter, wat de snelheid van de vogels verhoogt. Maar er valt nog meer te ontdekken zoals fabrikanten die de laatste ontwikkelingen in voeder- en duivensupplementen tonen, bouwers van hokken en volières uit de Benelux en veeartsen met info over DNA en genetisch onderzoek.





Je ziet er ook alles over transportbanden, bagagedragers, jonge duivenrennen, verwarmings- en drinksystemen en weduwnaarshokken. Ook races kleuren Fugare met uitreikingen van wedstrijden uit Zimbabwé, Bulgarije, Spanje, Portugal, Roemenië en Tenerife. Kweekcentra en topliefhebbers ontbreken niet, waaronder Gino Clique, Annemie Vanhee, Marc en Geert Polin, Emiel Denys, Depasse Lardenoy en Joël Verschoot. Fugare is in hal 6, op zaterdag 10 februari van 9 tot 18 uur en op zondag 11 februari van 9 tot 16 uur. De toegang is 10 euro. Kinderen onder de 12 jaar en vrouwen mogen gratis binnen. Info: www.fugare.be. (LPS)