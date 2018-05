Xandres naar Lange Steenstraat 25 mei 2018

Xandres, een bekende modeboetiek voor vrouwen, verlaat binnen enkele maanden de vestiging in het winkelcentrum K aan de kant van de Veemarkt. Xandres verhuist naar een opvallend gebouw in de Lange Steenstraat 41, waar vroeger Italiaans modehuis Benetton zat. Xandres was al een tijdje op zoek naar een groter pand om er een leefwereld met een mix van labels te kunnen lanceren.





De nieuwe modeboetiek Xandres zal er namelijk ook Gold (voor een maatje meer), Studio (een nieuwe winterlijn) en Hampton Bays (Belgisch modelabel) in de kijker zetten. De opening in de Lange Steenstraat is in de tweede helft van augustus gepland. (LPS)