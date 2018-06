WZC De Korenbloem showt nieuwe werkkledij 12 juni 2018

Woonzorgcentrum De Korenbloem steekt letterlijk in een nieuw jasje.





Een modeshow toonde donderdagavond nieuwe werkkledij, gekozen met inspraak van personeelsleden. Er is verder een nieuw logo en een nieuwe site en folder. Het is de start van een campagne. De Korenbloem zoekt nieuwe zorgmedewerkers en woonverantwoordelijken en versterkt de logistieke dienst. Er is op 20 september een jobdag, in samenspraak met de VDAB. De Korenbloem in de Sint-Janswijk is in volle beweging. Zo wordt aan de Graaf Gwijde van Namenstraat Het Portiek gebouwd, voor mensen met jongdementie. Het krijgt naast een dagverzorgingscentrum vier woongroepen op vier verdiepingen en een dakniveau met drie flats en twee studio's, samen goed voor 45 bewoners jonger dan 65 jaar die er begeleid zelfstandig wonen. Het Portiek wordt verbonden met de beschermde villa Lauwers aan het Sint-Jansplein. De villa wordt gerenoveerd en krijgt tegen november een buurthuis en dienstencentrum. Daarna start aan de Stasegemsestraat de bouw van een tweede nieuwbouw met 42 woongelegenheden. De Pergola is tegen eind 2020 af en richt zich op mensen die zorg nodig hebben na een beroerte. Daar komt ook een ondergrondse parking. Alle werken samen kosten 19,6 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen euro met subsidies van het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden. (LPS)