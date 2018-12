Wow! Brouwerij Omer Vander Ghinste haalt kaap van 100.000 hectoliter bier per jaar Peter Lanssens

19 december 2018

17u28 3 Kortrijk 19 december 2018 is voortaan een mijlpaal in de geschiedenis van Omer Vander Ghinste in Bellegem. Want voor het eerst in het bestaan haalt de brouwerij de kaap van 100.000 hectoliter per jaar. Daar werd woensdag op geklonken.

De regionale pilsbrouwerij van twintig jaar geleden is uitgegroeid tot een nationale speciaalbierbrouwerij met internationale ambities. Vooral het karakterbier Omer Traditional Blond blijft voor een versnelling in de groei van de brouwerij zorgen. Die versnelling krijgt nog een extra zetje door het andere paradepaardje Tripel LeFort. Want het in 2016 gelanceerde goudblond bier kaapte dit jaar de gouden medaille weg op de twee belangrijkste bierwedstrijden van de wereld: de World Beer Cup en de World Beer Awards.

Nieuw logistiek centrum

“De mijlpaal 100.000 hectoliter per jaar is de bekroning op het harde werk van ons volledige team”, zegt zaakvoerder Omer Jean Vander Ghinste. Er gebeuren trouwens ook heel wat investeringen. Midden 2018 werd een nieuwe en moderne brouwzaal in gebruik genomen. En momenteel zijn werken gestart voor een nieuw logistiek centrum in bedrijvenpark De Pluim in Zwevegem, met een voorziene opening tegen mei 2019. Verder op het programma: de verdere ontwikkeling van gisting en lagering en de komst van een nieuwe bottelarij. Zodat het volledige productieproces weer in de historische gebouwen, waar alles in 1892 begon, plaatsvindt. Alles moet tegen midden 2020 af zijn.