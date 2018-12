Wouter Vermeersch wordt fractieleider bij Vlaams Belang Joyce Mesdag

27 december 2018

Wouter Vermeersch (34) wordt fractieleider bij het Vlaams Belang in de Kortrijkse gemeenteraad. Op 14 oktober raakte Vermeersch met 2.209 voorkeurstemmen als lijsttrekker verkozen in de Kortrijkse gemeenteraad. “Onze guldensporenstad heeft nood aan een sterke oppositie”, zegt Vermeersch. “We willen ons constructief opstellen in dossiers die in het belang zijn van alle Kortrijkzanen. Dé inzet van deze legislatuur wordt de politieke en juridische strijd rond de megamoskee aan de Brugsesteenweg, de grootste moskee van Vlaanderen. Deze komt er niet, als het van ons afhangt.” Vlaams Belang behaalde 5 zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat is één meer dan meerderheidspartij N-VA en oppositiepartij Groen. Vermeersch werd vanop de laatste plaats met 4.574 voorkeurstemmen ook verkozen in de provincieraad. Op 20 december 2018 legde hij de eed af als provincieraadslid. Vermeersch studeerde Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is intussen economisch adviseur in het Europees Parlement voor de fractie gevormd door Vlaams Belang, regeringspartijen FPÖ en Lega Nord, het RN van Le Pen en de PVV van Wilders.