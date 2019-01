Wouter Vermeersch trekt Kamerlijst Vlaams Belang in West-Vlaanderen Maxime Petit

12 januari 2019

18u01 0 Kortrijk Vlaams belang heeft Wouter Vermeersch vastgelegd als lijsttrekker voor de Kamerlijst in West-Vlaanderen. De Kortrijkzaan is een nieuwkomer aan de kop van de Kamerlijst.

“Ik wil mij als economist vastbijten in de begroting en in socio-economische dossiers”, reageert hij. “Vlaams Belang maakt gedurfde keuzes. Onze mensen op de eerste plaats zetten, is en blijft onze ambitie. Onze welvaart en sociale zekerheid dienen niet om de ganse wereld te laten meeprofiteren. Ze zijn wel een vangnet voor onze mensen met moeilijkheden.”

Wouter Vermeersch is 34 jaar en liep school aan het Sint-Amandscollege om daarna verder te studeren tot Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen. Wouter was jarenlang actief als ondernemer en is intussen economisch adviseur in het Europees Parlement. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont nabij de Pottelberg.