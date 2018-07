Word Alcatraz-ambassadeur en win tickets 20 juli 2018

02u44 1 Kortrijk Fans van Alcatraz kunnen ambassadeur van het metalfestival worden. Maak online een account aan, waarna je als ambassadeur zoveel mogelijk tickets aan vrienden verkoopt.

De ambassadeurs krijgen punten, waar ze gratis tickets en merchandise mee verdienen. Ook wie aan een ambassadeur koopt, maakt kans op een leuk extraatje. "Alles gebeurt online en veilig", zegt woordvoerder Bernard De Riemacker. "Onze community manager volgt alles op." Ook nieuw op Alcatraz is een vaudeville-freakshow, nu de Hellzapoppin Circus Sideshow komt. Het rock-'n-roll circus brengt live stunts zoals vuureten, messenwerpen, zwaardslikken, praktijken op een spijkerbed, magie, illusies en curiosa.





De line-up van het driedaagse Alcatraz van 10 tot en met 12 augustus nabij de sportcampus Lange Munte is compleet. Vrijdag treden Status Quo, Dee Snider, Brides of Lucifer, Ross The Boss, Diablo Blvd, The Quill, Bizkit Park, Amorphis, Venom Inc, Suicidal Angels, Atomic Bitchwax, Pro-Pain en Bark op. Op zaterdag zijn dat Limp Bizkit, Dimmu Borgir, Epica, Phil Campbell And The Bastard Sons, Mr Big, Battle Beast, Armored Saint, Fozzy, Ufomammut, Satyricon, DevilDriver, Municipal Waste, Solstafir, Orange Goblin, Crisix en Act of Defiance. Zondag treden Helloween Pumpkins United, In Flames, Behemoth, Alestorm, Sepultura, Inglorious, Orden Ogan, Ministry, Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Alcest, Primordial, Exhorder, Pestilence en Gruesome op. Op www.alcatraz.be staat bij info uitleg over de ambassadeurs.





