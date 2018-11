Wolvenkop blikvanger op nieuwe kledinglijn Élis1972 15 november 2018

02u29 1 Kortrijk Ilse Derycke (46) uit Bissegem lanceert met Élis1972 een eigen kledinglijn. Ze omvat kwaliteitsvolle, hedendaagse kleding voor jong en oud, met een opvallend logo van een wolvenkop erop. Nu al populair, deels dankzij influencers op Instagram.

De lijn omvat onder andere t-shirts, sweaters, hoodies, polo's, petten, mutsen en sjaals. "Ik verkoop telkens in een beperkte oplage, zodat het origineel blijft", vertelt Ilse, die ook consulente is bij juwelen Victoria en haar man bijstaat in hun zaak Interieur Madeko. "Ik werk met organisch katoen, zonder gebruik te maken van pesticide, kunstmest of genetische manipulatie. Het enige nadeel is dat het duurder is dan ouderwets geteeld katoen. Ik adverteer via een webshop en op Facebook en Instagram. Ik hou deze sites zo actief mogelijk. Wie toch liever past, is bij mij thuis welkom. Ik ambieer geen eigen winkel, maar speel wel met het idee om een soort pop-upwinkel te openen in Bissegem of Kortrijk, eventueel in samenwerking met andere ondernemers, maar dat plan is nu nog niet concreet."





Shopping event

Meer info op www.elis1972.be, op de Facebookpagina Élis 1972 en op Instagram #elis__1972.





Samen met Liselot Neve uit Wevelgem is Ilse ook de drijvende kracht achter De Commerce, een 'shopping event' om startende ondernemers naambekendheid te bezorgen bij de bevolking, onder het motto 'koop lokaal'.





De beurs is telkens in april in het industriële pand Muster in Heule. Meer info op www.decommerce.biz. (LPS)