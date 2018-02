WK siervogels eindigt in mineur TRIOMF OVERSCHADUWD DOOR DIEFSTAL GOUDEN PRIJSBEEST IN ITALIË HANS VERBEKE & PETER LANSSENS

01 februari 2018

02u40 0 Kortrijk Zeven medailles, waaronder drie gouden, wisten Frank Debonnez (62) en Dorine Witdouck (56) uit Aalbeke te pakken op het wereldkampioenschap voor siervogels in Italië. Alweer, want sinds 2009 grossiert het koppel in medailles. Toch eindigde het WK in mineur. Eén van de prijsvogels werd er namelijk gestolen. "Mijn hart bloedt", zegt Frank Debonnez, "maar we staan machteloos."

Al vijftien jaar lang wijden Frank Debonnez en zijn vrouw Dorine Witdouck hun leven aan de kweek van Europese siervogels. In die jaren bouwden ze een expertise op die door kenners als uitzonderlijk wordt beschouwd. Met uitgekiende kweekprogramma's slaagt het koppel er in bijzonder fraaie vogels te laten opgroeien. De kwaliteit van de dieren uit zich ook op allerlei kampioenschappen waaraan ze deelnemen.





"Sinds 2009 wonnen we 47 keer eremetaal op wereldkampioenschappen, waaronder liefst 19 keer de gouden medaille", vertelt Frank. "Op nationaal vlak staat de teller op 101 kampioenstitels. Het vele werk loont. Dat mag ook wel, we zijn er heel intensief mee bezig. Zo spendeer ik elke dag zes uur aan het onderhoud van mijn dieren en de hokken. Alles is hier kraaknet."





Zeven medailles

Het koppel koesterde ook weer hoge verwachtingen voor het wereldkampioenschap, dat van 13 tot 21 januari plaatsvond in het Italiaanse Cesena. "Terecht, want met onze vogels wonnen we drie keer goud, twee keer zilver en twee keer brons", zegt Dorine. "Een mooi resultaat, als je weet dat er liefst 32.000 vogels deelnamen aan het wereldkampioenschap."





De domper kwam echter nadien. "Vogels uit het buitenland moeten gegroepeerd per land overgebracht worden", legt Frank uit. "Bij het uitkorven, de laatste stap voor het transport naar België, merkten de begeleiders dat één frater (een bruin vogeltje met een geel bekje, red.) ontbrak. Met de vogel in kwestie hadden we een gouden medaille behaald.





Van een kweker uit een ander land bleken vier vogels uit dezelfde categorie gestolen." De diefstal is een zware tegenvaller voor Frank en Dorine. "We zien de vogel nooit meer terug, dat weten we nu al. Bovendien heeft het ook geen zin klacht in te dienen. En de organisatie zelf blijft buiten schot. Als deelnemer teken je immers vooraf een reglement waarin staat dat de organisatie niet aansprakelijk is voor ziekte, sterfgevallen, diefstallen of andere onvoorziene omstandigheden, met betrekking tot de deelnemende vogels. Dat is doodjammer. De vogel is immers niet alleen heel veel geld waard maar ook emotioneel is dit een zware klap. Twee jaar lang hebben we met die frater hard gewerkt, met een gouden medaille als resultaat. Honderden uren geduld en passie heeft dat gevraagd. Vraag het maar aan mijn vrouw. 'Mijn eerste verblijf is mijn vogelhok, mijn tweede verblijf is mijn huis', zeg ik altijd."





Dorine knikt. "Daar is geen woord van gelogen", lacht ze minzaam.