WK-dorpen slaan extra vaten bier in 10 juli 2018

02u40 0 Kortrijk Het is alle hens aan dek in de WK-dorpen in onze regio.

"We laten 40 extra vaten aanrukken, want tijdens de kwartfinale hadden we bijna een tekort aan bier", zegt Kurt Goethals van het WK-dorp op het Schouwburgplein in Kortrijk. "4.200 aanwezigen dronken toen minstens 20.000 pintjes. We verrassen met extra ambiance, met een Frans tintje. Als het Schouwburgplein vol staat, kan er niet uitgeweken worden naar de Grote Markt. Anders moet de politie de aandacht verdelen", aldus Goethals.





Ook de organisatoren van het WK-dorp in Expo in Waregem, tijdens de kwartfinale goed voor zo'n 7.000 fans, leveren extra inspanningen. "We hebben genoeg bier, maar regelen nog extra water, vooral voor de kleine of grote finale", zegt Chris Baert. "En we richten in de foyer als extra service een WK-café in, waar je dinsdag en komend weekend zittend de wedstrijden kan volgen. We zetten 500 stoelen in het WK-café", aldus Baert.





Het WK-dorp in het park van Wevelgem ging vrijdag tijdens de kwartfinale ei zo na dicht, omdat met ruim 4.000 supporters de maximumcapaciteit bereikt was. "We bekijken om het terrein nog wat uit te bereiden, zodat er nog enkele honderden fans extra binnen kunnen", zegt Benoit Verstraete. "En onze leverancier staat paraat om meteen extra vaten bier te leveren, als de Rode Duivels Frankrijk verslaan." (LPS)