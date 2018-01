WK-dorp toch op Schouwburgplein 02u25 1 Kortrijk Kortrijk krijgt weer een WK-dorp, nu er dit jaar het WK is in Rusland van midden juni tot midden juli. Er was eerst sprake van het Nelson Mandelaplein, maar het wordt het Schouwburgplein.

"We hebben hierover een akkoord met de stad", zegt organisator Kurt Goethals.





Er was in Kortrijk al een WK-dorp in 2014 op het Schouwburgplein. Twee jaar later, in 2016, volgde er een EK-dorp. Supporters van de Rode Duivels mogen dus wederom juichen.





Het WK-dorp zal sowieso weer een reuzenscherm, bars, een vip-stage, een podium met dj's en animatie en gadgets omvatten. De details worden de komende maanden uitgewerkt.





(LPS)