WK-dorp kost 100.000 euro LAGER TERREURNIVEAU, MAAR BEVEILIGING EVEN SCHERP PETER LANSSENS

03 mei 2018

02u36 0 Kortrijk De bvba No Nonsense richt een WK-dorp in Kortrijk in. Kostprijs: een kleine 100.000 euro. Zo is het terreurniveau lager in vergelijking met het EK-dorp van twee jaar geleden, maar toch is de beveiliging even scherp.

De voetbalkoorts stijgt, nu het WK in Rusland niet veraf meer is. Wie de wedstrijden van de Rode Duivels op een breedbeeldscherm van 50 vierkante meter wil volgen, samen met duizenden supporters, is welkom op het Schouwburgplein in Kortrijk. Waar een gratis toegankelijk WK-dorp ingericht wordt. Er was daar twee jaar geleden ook al een EK-dorp. "Het terreurniveau is sindsdien gedaald in ons land", zegt Kurt Goethals (52) van de bvba No Nonsense. "Toch blijft de beveiliging op vraag van de politie even scherp, om niets aan het toeval over te laten. We zetten zelf zeven security-agenten in. En de politie waakt, zowel in uniform als in burger. Handtassen en rugzakken blijven verboden, net zoals het meebrengen van eigen drank. Mensen kunnen gefouilleerd worden."





4.500 fans

Het WK-dorp krijgt bars aan beide kanten van het plein, een dj-booth in containers, vuur- en lichteffecten en friet- en hamburgerkramen.





"We tonen enkel de matchen van de Rode Duivels", zegt Kurt Goethals. "Om rode cijfers te vermijden, want andere WK-wedstrijden lokken amper volk. We hopen op een vol plein met telkens 4.500 fans voor de matchen van de Rode Duivels. De eerste match op maandag 18 juni tegen Panama is om 17 uur, dus voor de meeste mensen meteen na hun werk. De tweede, tegen Tunesië op 23 juni, is nog beter, om 14 uur op een zaterdag. En de derde is op donderdag 28 juni om 20 uur, tegen Engeland. Ik hoop dat de Rode Duivels minstens de kwartfinale halen. Indien ze na de poulefase al uitgeschakeld zijn, ga ik er zelfs niet in slagen om break-even te draaien."





Het WK-dorp opent telkens twee uur voor de match. En sluit telkens pas tweeënhalf uur na affluiten. Nieuw is de overdekte vip-bar The Roof aan de Doorniksestraat. Snacks en een drankenkaart zitten er bij de toegangsprijs van 35 euro inbegrepen. Wie in de vip-bar wil, schrijft in op www.duivelskortrijk.be. Het WK-dorp krijgt een ingang via de Doorniksestraat, een uitgang aan de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat en een nooduitgang aan de Havermarkt. Het plein wordt afgezet, ook aan de kant van de KBC-bank, waar een zone voor fietsen wordt ingericht.





Finale Thuis

Nieuw is dat Kurt Goethals het WK-dorp, hij betaalt een vergoeding aan de stad om het Schouwburgplein van midden juni tot midden juli te gebruiken, ook voor externe partners beschikbaar stelt. Zo wordt daar op donderdag 14 juni al de finale van het 23ste seizoen van de Eén-serie Thuis getoond, samen met Thuis-acteurs.