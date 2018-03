Witwassers riskeren tot 6 jaar cel 27 maart 2018

03u35 0

Zes mannen riskeren celstraffen van 24 maanden tot 6 jaar voor het op grote schaal witwassen van misdaadgeld. De zes zouden in vijf maanden tijd minstens 3,5 miljoen euro hebben witgewassen. "Dat is het equivalent van 464 kilo cannabis, 3.200 slachtoffers van mensensmokkel of 8.665 kalasjnikovs", aldus het parket. Bij onderzoek naar grootscheepse drughandel in Kortrijk kwamen de speurders uit bij de Brusselaar Saïd, die de drugswinsten witwaste. Ook diens vader en twee Antwerpenaars bleken deel te nemen aan de witwasactiviteiten. Het geld dat witgewassen moest worden, werd naar Marokko versluisd, terwijl de witwassers er een commissie van 10 procent op namen, of winst maakten via de wisseltransacties. (WHW)