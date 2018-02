Winterbar krijgt vervolg, maar vermoedelijk elders 26 februari 2018

Kortrijk Winterbar Vetur krijgt eind dit jaar een vervolg, al zal het vermoedelijk niet meer op dezelfde locatie zijn. Afgelopen weekend was het laatste weekend van de winterbar, die sinds december gevestigd was op Buda Beach.

Het zat initiatiefnemers Lukas Beke en Chris Sanchez niet altijd even goed mee met hun pop-upproject. Zo kon de bar, in de vorm van een halve bol, pas zeventien dagen later dan gepland openen. Hevige windstoten hadden het zeil van de bol gescheurd en de bol moest extra verankerd worden in de grond. Er moest tweeduizend kilogram aan zandzakjes aanrukken voor ze de bar konden openen. "Maar we zijn altijd positief gebleven en we zijn er altijd voor blijven gaan. We blikken tevreden terug op de voorbije twee maanden", zeggen Lukas en Chris.





Bij de opening van Vetur werd een voorzichtige schatting van tienduizend bezoekers gelanceerd. "Het is moeilijk in te schatten, maar we denken wel dat we dat aantal gehaald hebben. Er zijn momenten geweest dat we niet veel bezoekers hadden, zoals op grijze en regenachtige dagen, maar andere momenten was het hier echt druk. Er komt dus zeker een tweede editie, al weten we nog niet waar. Buda Beach is wat afgelegen, bezoekers moesten speciaal voor Vetur naar hier komen. Bovendien durft het hier nogal wat waaien." (JME)