Winkelleegstand piekt met 12,5 procent CD&V EN UNIZO VRAGEN EXTRA MAATREGELEN PETER LANSSENS

06 februari 2018

02u47 0 Kortrijk Het gaat in Kortrijk van kwaad naar erger met de winkelleegstand. Die nam in 2017 toe tot 12,5 procent of een stijging van 2 procent in vergelijking met 2016. Dat blijkt uit cijfers van retailonderzoeksgroep Locatus. CD&V heeft een plan, terwijl Unizo vindt dat parkeren op de Grote Markt weer moet kunnen.

Kortrijk is de slechtste leerling van onze provincie. Andere steden doen het beter, zoals Roeselare met 8,3 procent. "Biedt eigenaars van winkelpanden meer mogelijkheden aan", vindt CD&V-lijsttrekker Hannelore Vanhoenacker. "Zo kan je onderzoeken om het kadastraal inkomen (KI) te verlagen, wonen voor studenten boven winkels aantrekkelijk te maken en een mix van winkels, ambachten en kantoren mogelijk te maken. Zorg voor een betere bereikbaarheid. Zo werkt het parkeergeleidingssysteem niet altijd correct. Er staat soms dat de parkeerhaven Schouwburg volzet is, terwijl dat niet klopt. En wie als niet-Kortrijkzaan uit parkeergarages zoals Budabrug en Houtmarkt komt, weet vaak niet hoe je naar het winkelwandelgebied stapt. Zorg voor duidelijke bewegwijzering. Snoei ook niet verder in de parkeeropties. Zo zouden nu ook de shop & go-plaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, nvdr.) voor hotel Damier op de Grote Markt verdwijnen. Verder blijft de verkeersdruk op de kleine ring rond Kortrijk (R36) groot omdat wegenwerken slecht op elkaar afgestemd zijn."





Grote Markt

Vanhoenacker pleit er verder voor om starters ook na hun eerste jaar financieel en commercieel te blijven begeleiden in een ondernemersacademie en ook het overkoepelende handelsdistrict niet overboord te gooien omdat de band tussen handelaars afbrokkelt door winkelstraten apart te laten werken. Ze vindt verder dat de stad niet te veel op tijdelijke handelszaken mag inzetten omdat het concurrentie is voor zittende handelaars en dat de stad meer het principe 'koop lokaal' moet uitdragen. Ze krijgt steun van Unizo-voorzitter Dirk Dupont. "Ik stel zelfs voor om vooral in kalme periodes weer deels parkeren toe te laten op de Grote Markt en op het Schouwburgplein", zegt Dirk Dupont. "Verder moeten de handelaars meer op maakindustrie inzetten. De tijd van klassieke handtassen- en schoenenzaken is voorbij. Ik denk aan een lederwarenfabrikant, juwelenmaker en een schrijnwerker, maar dat zijn maar enkele voorbeelden. Dat veel diensten uit de binnenstad wegtrekken, zoals de politie en christelijke mutualiteit, doet de handel ook geen deugd."





Leegstand in K

Het KI aanpassen kan niet zomaar volgens schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA) en zijn woordvoerder Steven Lecluyse.





"Het is geen lokale bevoegdheid. De hogere overheid neemt andere maatregelen zoals fiscale voordelen voor wie een lege winkel omvormt tot een woning. We werken als stad zelfs met premies zoals voor handelaars die een nieuwe winkel openen in een structureel leegstaand pand, voor wie een gevel opknapt, voor wie naar een kerngebied verhuist, voor wie van meerdere commerciële ruimtes één grotere ruimte maakt, enzovoort. We onderzoeken verder onder meer een versnelling en verhoging van de leegstandheffing en de komst van sfeergebieden binnen de handelskernen en we zetten Kortrijk Zaait (eigenaars krijgen vrijstelling van leegstandtaks als ze hun pand voordelig verhuren) verder waarin al 59 panden zitten. De cijfers worden trouwens sterk beïnvloed door structurele leegstand, vooral in de Zwevegemsestraat en winkelcentrum K", klinkt het.





"We dringen de leegstand net terug", reageert K-shoppingmanager Bruno Lecluyse. "Zo openden recent modezaak Undiz en de nieuwe vestiging van sportzaak United Brands. Er zijn nog veel onderhandelingen bezig. Geef ons nog wat tijd."