Winkeldievegges krijgen vijf maanden 12 juni 2018

02u44 0

Twee winkeldievegges uit de Brusselse regio kregen van de Kortrijkse strafrechter elk vijf maanden effectieve celstraf en een boete van 450 euro. Op 11 augustus 2016 kon een winkeldetective bij Zara in winkelcentrum K vaststellen dat drie dames de beveiliging uit kledingstukken haalden en in grote zakken stopten. Toen ze betrapt werden, gooiden ze de zakken weg in de rekken en probeerden te vluchten. Twee konden gevat worden.





Ze bleken ook bij Massimo Dutti te hebben toegeslagen. Beide dames probeerden de schuld in de schoenen van een derde, onbekende vrouw te schuiven. De rechter had er geen oren naar. Aan Zara en Massimo Dutti moeten ze ruim 400 euro schadevergoeding betalen.





(LSI)