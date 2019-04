Winkel-wandelgebied verwelkomt Passion Home Linen Peter Lanssens

04 april 2019

16u03 0 Kortrijk Passion Home Linen, gespecialiseerd in dekbedovertrekken en huishoudtextiel, opent op vrijdag 5 april een vestiging in het winkel-wandelgebied, tegenover Proxy Delhaize in winkelcentrum K. “Een toplocatie. Wie in de Delhaize staat, kijkt recht onze etalage binnen”, knipoogt Sophie Parmentier uit Kortrijk.

Geert Parmentier (63) en Katelijne Dejaeger (62) stichtten zo’n 15 jaar geleden Passion Home Linen. Ondertussen zitten ook broer en zus Sophie (37) en Gilles Parmentier (30) in de zaak. De grootste vestiging is in de Harelbekestraat in Deerlijk, terwijl er verder winkels zijn in de Rijselstraat in Ieper en het Ring Shopping in Kuurne. “Nu nog met de naam Erbelle, maar dat verandert deze maand allemaal naar Passion Home Linen”, zegt Sophie Parmentier. Volgend doel: Passion Home Linen op de kaart zetten in Kortrijk.

Belgische merken

Door een winkel te openen in de Sint-Jansstraat 15, waar vroeger boetiek Clovis zat. Passion - een huismerk in dekbedovertrekken, hoeslakens, plaids en sierkussens – staat centraal. “Ons groot en mooi aanbod en onze prijs-kwaliteitverhouding zijn een meerwaarde. We werken met de beste stylistes samen, brengen twee keer per jaar een nieuwe collectie uit en gebruiken stoffen zoals katoen, satijn, linnen en percale. Verder verkopen we huishoudtextiel zoals handdoeken en tapijtjes voor badkamers, tafelkleedjes en nachtmode. We werken vooral met Belgische merken zoals Alice et Maman, Pluto, Aquanova en Royal Touch. We kiezen voor Kortrijk om ons aanbod verder te verspreiden. We kunnen mensen indien nodig trouwens doorverwijzen naar onze ‘pilotstore’ in Deerlijk. En volgende week komt ook de webshop Passion Home Linen online”, aldus Sophie Parmentier. Passion Home Linen is iedere week open op maandag en van woensdag tot en met zaterdag. Ook op koopzondagen en braderieën is de zaak open.