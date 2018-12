Win tot 500 euro op eindejaarsactie Voorstraat Peter Lanssens

06 december 2018

De handelaars van de Voorstraat in het winkelwandelgebied houden van vrijdag 7 tot en met zondag 30 december een eindejaarsactie. Per aankoop van 10 euro in de Voorstraat, krijg je een stempel op een klantenkaart. Wie acht stempels heeft, deponeert de kaart in een bus tegenover bakkerij Ridder & Hove. De hoofdprijs is 500 euro. Er zijn ook waardebonnen te winnen. Alle handelaars doen mee. De Voorstraat is een sterke winkelstraat. Er staat nu slechts één van de dertig handelspanden leeg. “De Voorstraat is ideaal voor meerwaardezoekers”, klinkt het bij het Voorstraatcomité. “Het aanbod is divers met onder meer cafés Vagant en St.Georges, eethuizen Parazaar en Vesper, tal van topmodezaken, een apotheek, patisserie, delicatessenzaak en reisagentschap. Iedereen doet mee. De leegstand wordt trouwens helemaal weggewerkt straks. Want het enige lege pand, tegenover Charlou Delicatessen, krijgt rond eind januari een nieuwe invulling.” De trekking van de eindejaarsactie is op zondag 30 december om 16 uur in herenboetiek Visconti. De trekking volgen kan ook live op de Facebookpagina van de Voorstraat.