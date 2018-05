Win duotickets voor film- en boekvoorstelling Likoké on Tour 25 mei 2018

Piet Huysentruyt trok de voorbije maanden op wereldtournee met zijn sterrenrestaurant Likoké. Die culinaire rondreis zit nu ook vervat in een boek én een gelijknamige film. Eerst kookte Piet in eigen land, daarna trok hij met zijn team naar Japan, Bali, Singapore en Zuid-Afrika. Uw krant geeft samen met Uitgeverij Lannoo tien duotickets weg voor de boek- en filmvoorstelling op maandag 28 mei in Kinepolis Kortrijk. Wie erbij wil zijn, moet het antwoord op volgende vraag voor vóór zaterdagavond mailen naar stefanie.decraemer@lannoo.be.





In welke gemeente groeide Piet op? Bissegem, Kuurne, Bavikhove of Heule? Schiftingsvraag: hoeveel juiste antwoorden zullen we ontvangen hebben tegen middernacht? (VDI)