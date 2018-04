Willemsfonds viert 140-jarig bestaan 05 april 2018

Het Willemsfonds in Kortrijk vierde zijn 140-jarig bestaan in het historisch stadhuis. De jubilerende sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie met een hart voor de Nederlandse taal werd op 13 augustus 1877 boven de doopvont gehouden in het noet langer bestaande café Français op de Grote Markt. Huidig voorzitter van het Willemsfonds is Vincent Lagae. De Kortrijkse afdeling houdt regelmatig activiteiten zoals op 15 mei een voordracht over de dialecten in Vlaanderen, met professor Magda Devos van in UGent .





Info: willemsfonds.kortrijk@gmail.com of tel. 0476/90.70.08.











