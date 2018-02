Willemsfonds houdt poëziewedstrijd 15 februari 2018

02u26 0

Het Willemsfonds in Kortrijk vierde de vijfde verjaardag van de poëziewedstrijd van de Vlaamse vrijzinnige socioculturele organisatie. De viering vond plaats in de secundaire school Athena. De vijfde editie van de wedstrijd was goed voor 146 gedichten. "We kregen twee keer zo veel inzendingen binnen als vorig jaar", zegt voorzitter Vincent Lagae. Winnaar van de eerste graad is Azouzgh Salma van De Startbaan XL uit Wevelgem. De winnaar van de tweede graad is Gwerne Depoorter van Athena Pottelberg.





(LPS)