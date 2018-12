Wildebras krijgt 25.000 euro Kortrijks project onderzoekt hoe je ‘wild’ in een stad speelt Peter Lanssens

17 december 2018

17u35 1 Kortrijk Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) subsidieert 20 experimentele jeugdprojecten voor 800.000 euro. De minister speelt zo op nieuwe behoeften en ontwikkelingen bij de jeugd en -sector in. Het Kortrijks project Wildebras, van Jolle Desloover en Simon Verschelde, krijgt 25.000 euro. Wildebras gaat na hoe je ‘wild’ spelen in een stad invult en hoe het beleid dat kan ondersteunen.

Wildebras stimuleert kinderen, jongeren en ouders om buiten in het ongerepte te spelen. Zo nodigde Wildebras afgelopen zomer kinderen naar Wildernis uit: de eerste avontuurlijke bouwspeelplaats van Vlaanderen. Wildernis bevond zich op een eiland vol bomen in het Van Raemdonckpark. Zich vuil maken, in plassen springen, in bomen klimmen, met recuperatiemateriaal timmeren, vuur maken: alles kon er onder begeleiding. “De kinderen leren zo zelf risico’s inschatten en tasten grenzen af”, stelden Jolle Desloovere en Simon Verschelde toen. “Ze worden er sterker van, het is gezond en het is goed voor hun motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ze leren er samen met andere kinderen of alleen een pak basisvaardigheden. Ouders blijven in het ouderhoekje.”

Denemarken

Het concept komt uit Denemarken, waar een landschapsarchitect in 1943 merkte dat kinderen niet op de door hem ontworpen speelpleinen speelden, maar op natuurlijke plaatsen met vaak ruwe materialen. Er bestaan nu zo’n duizend avontuurlijke bouwspeelplaatsen, waarvan de meeste in Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en Japan. De resultaten van Wildebras worden gebruikt om andere steden en regio’s nu eveneens te overtuigen om enkele publieke ruimtes tot avontuurlijke speelterreinen om te vormen.