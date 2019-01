Wijkparlement spuit ideeën: zwemvijver voor honden, openbare asbakken, controles in fietsstraten… Peter Lanssens

25 januari 2019

Het eerste wijkparlement, woensdagavond in Hangar K op Weide, was een succes. Er waren 200 aanwezigen. Bijna alle 28 wijken van Groot-Kortrijk stuurden een delegatie. Niet enkel om hun mening te geven over de vijf al gekende stellingen van De Grote Bevraging, maar vooral om zelf met ideeën uit te pakken. Die mogelijk een plaats krijgen in het definitieve bestuursplan ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’. Als ze financieel en praktisch haalbaar zijn en een groot draagvlak hebben. De top vijf van meest opvallende ideeën op het wijkparlement: openbare asbakken zodat er minder peuken op de grond belanden, een zwemvijver voor honden, een voedselbedeling en rommelmarkt in de wijk Venning, controles in fietsstraten en een watertaxi inzetten. De buurtcomités zullen nu met postkaarten en via mail hun achterban aanmoedigen om De Grote Bevraging in te vullen en met extra ideeën op de proppen te komen. Hoe meer ideeën, hoe beter. Het aantal deelnemende Kortrijkzanen snelt ondertussen naar de kaap van 4.000. “Ik ben heel tevreden, het leeft enorm”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Deelnemen kan nog tot eind februari op www.kortrijk.be. Het definitief plan wordt op maandag 11 maart voorgelegd aan de gemeenteraad en de komende zes jaar uitgerold.