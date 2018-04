Wijk frist tunnel op 24 april 2018

Nicolas Beugnies wist de buurt van de wijk Bachten de Route in Marke te mobiliseren om de tunnel in de Aardweg op te frissen. "Een veertigtal bewoners hielp om de tunnel een likje verf te geven in twee kleuren: wit en goud. Goud verwijst natuurlijk naar de Golden River, de Leie vlakbij", vertelt Nicolas Beugnies. "Toen ik toevallig de flyer 'Wijk à zet' in handen kreeg, dacht ik eraan om de tunnel aan te pakken. De stad kwam de tunnel opfrissen en voorzien van nieuwe verlichting. We kregen ook een subsidie van 1.400 euro." De tunnel is de toegangspoort naar Bachten de Route en gaf een verloederde aanblik. "Toen ik hier aankwam in 2014 was die tunnel een doorn in het oog voor mij. Ik leerde warme mensen kennen en na een eerste barbecue zat de sfeer goed. Wellicht komen er nog foto's van alle bewoners in de tunnel door onze fotografe die in de wijk woont."





(XCR)