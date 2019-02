Wij gingen proeven in ViEr Joyce Mesdag

13 februari 2019

12u00 0 Kortrijk Halfweg vorig jaar openden Bas Ghyselen en An Van Ammel het restaurant ViEr in de kloostergang van het voormalige woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Eind vorig jaar kroonde Gault&Millau het restaurant tot ‘ontdekking van het jaar’. Daar moesten we zelf het fijne van proeven.

Van een avondje in ViEr word je zen, vind ik. Er heerst een bijzonder rustige sfeer in het historische pand (er is maar plaats voor 20 tot 30 gasten en de tafeltjes staan niet op elkaar gepropt), en sympathieke gastvrouw An straalt echt rust uit.

Het niveau van de hapjes ligt meteen heel hoog, en dat niveau wordt de hele avond doorgetrokken. Eenvoudige ingrediënten zorgen samen met minder voor de hand liggende ingrediënten voor nieuwe combinaties. Op de kaart staan vier voorgerechten, vier hoofdgerechten en vier desserts waar je uit kan kiezen. Mijn voorgerecht was een toppercombinatie van zachte rauwe coquilles met smeuïge knolselderpuree, frisse peterseliejus en krokante geroosterde nootjes en zaden. Die texturen op zich pasten, net zoals de smaken trouwens, uitzonderlijk goed samen.

Als hoofdgerecht koos ik voor het rundsvlees met wortel en ui en een krokante aardappel in de pel, gevuld met puree. Met het rundsvlees alleen kan je zo al prijzen winnen, als het zo lekker zacht en perfect gebakken is. Het sausje op basis van merg erbij maakte het bovendien nog dubbel zo lekker. Wie graag wat showgehalte heeft bij zijn restaurantbezoek: mijn man koos voor de ‘catch of the day’, de griet, en chef-kok Bas kwam de vis, die op zijn geheel was gegrild, even tonen voor hij het stukje eruit sneed.

Mijn man ging als dessert voor de tatin met schorseneer met ijs van nootmuskaat. Voor wie wél schorseneren lust (het is het enige dat ik niét binnen krijg), is dat wel een out-of-the box aanrader, het schijnt. Ik koos voor de traditionele ‘dame blanche’, die dankzij de crumble onderaan toch een verrassende toets heeft. Voor het ijs wordt melk gebruikt, ‘vers van bij de boer’, en dat zorgt dat het ijs toch veel frisser smaakt dan het doorsnee vanillebolletje.

Voor twee gerechten betaal je 36 euro, voor 3 gerechten 45 euro. Een hele faire prijs voor wat je op je bord krijgt. Tortelduifjes: wie nog een geschenkje zoekt voor valentijn, met een tegoedbon om bij ViEr te gaan eten, heb je alvast een culinair schot in de roos beet.

ViEr

Begijnhofpark

8500 Kortrijk

0468/ 57 .70.09

www.vierkortrijk.be

Open van dinsdagavond tot zaterdagavond.

s’ Middags zijn ze enkel open op reservatie voor grotere groepen