Wij gingen proeven in Vesper Joyce Mesdag

16 april 2019

20u46 0

Tim Poppe, de cafébaas van Vagant, opende in 2015 een tweede zaak in de Voorstraat in Kortrijk: eetkroeg Vesper. Vesper stond al een tijdje op mijn to-dolijstje, met deze rubriek in het achterhoofd heb ik er eindelijk eens werk van gemaakt.

Al bij de reservatie komt er een eerste minpuntje boven drijven: in Vesper wordt er gegeten in shifts. Wie de start van de eerste shift niet haalt (dat zijn wij dus…), kan pas om 20.30 uur reserveren. Voor wie nogal snel honger krijgt (opnieuw: dat zijn wij dus…), zijn het lange minuten voor je eindelijk kan beginnen.

We worden verwelkomd door een aantal breed glimlachende jonkvrouwen. We zijn iets te vroeg, maar hebben geluk. Onze tafel is al vrij. Om onze honger te stillen, bestellen we twee ‘bordjes’ hapjes: een charcuterieplank en de toast zalm. Vooral de charcuterieplank blijkt een flinke vuller te zijn voor ons beperkt gezelschap. En vooral: doordat wij de hapjes bestellen, wordt onze bestelling blijkbaar over alle andere tafels getild. Uiteindelijk krijgen we pas na half tien ons bord. Wie honger heeft, bestelt dus best géén hapjes meer, ook al zijn ze op zich wel een aanrader: heel goeie kwaliteit, en heel lekker.

Ik twijfel qua hoofdgerecht tussen de suggestie Bouillabaisse (die blijkbaar zodanig lekker is dat het op weg is naar een vaste plek op de kaart) en de quinoa en zeewolf. Wie er werkt, zal wel weten wat het lekkerst is, redeneer ik, en ik vraag raad aan de serveerster. Die vraagt of ze me eventueel mag verrassen, want de beide gerechten zijn heel lekker, zegt ze. Dikke duim voor dit snuifje entertainment.

Suprise: het wordt uiteindelijk de heel erg geslaagde quinoa met zeewolf. Vis correct bakken vind ik persoonlijk een vrij grote uitdaging, en deze was écht perfect, perfect gaar. Spreekwoordelijk vreugdedansje! Op de vis lag een smeuïge mosterd- en auberginespread die wonderwel paste bij de quinoa. De quinoa werd aangevuld met kerstomaat, zeekraal en asperge, en die doorbraken de eentonigheid die quinoa soms kan hebben. Echt een topgerechtje.

Mijn man koos voor de huisbereide tartaar, die geserveerd werd met een slaatje -dankzij een lekker vinaigretje en zaadjes geen doorsnee brasserierauwkost- en ‘broodfrietjes’. Spietjes brood die krokant gebakken zijn, echt een lekker alternatief voor frietjes. Klein minpuntje: de tartaar was iets te pikant voor de doorsneegast, vind ik. We zijn wat in tijdsnood, en kunnen jammer genoeg geen dessert meer bestellen, want we worden nog elders verwacht.

Ik zou Vesper als eetkroeg onder de rubriek informele restaurants klasseren: een restaurant waar je je zelf om je jas mag bekommeren, en waar je niet om het hoofd geslagen wordt met fancy ingrediënten waar je nog nooit hebt van gehoord. Geen gastronomisch restaurant, maar een gezellig kroeg waar je met vrienden een hapje kan eten. Prijs-kwaliteit wat het moet zijn, we keren nog terug.

Vesper

Voorsttraat 34

8500 Kortrijk

056 90 30 98

www.vesperkortrijk.be

Hapjes rond 7-8 euro, de charcuterieplank springt er met 18 euro wat uit.

Hoofdgerecht (13,50 tot 19,50 euro)

Open van dinsdag tot donderdag van 11.45 tot 14.00 en van 18.30 tot 21.30u. Op vrijdag van 11.45u tot 14u en van 18u tot 22u. Op zaterdag van 11.45u tot 14u30 en van 18u tot 22u. Op zondagen en feestdagen van 18u tot 21u.

Onze score:

Eten: 7/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10