Wij gingen proeven in Bowls Redactie

18 december 2018

17u37 1 Kortrijk Chinees restaurant The Great Wall in de Rijselstraat in Kortrijk sloot na 35 jaar de deuren om recent te heropenen in de Dolfijnkaai, als het nieuwe Aziatische eethuis Bowls. Het was tijd voor vernieuwing, vond de nieuwe generatie, want ‘een klassieke Chinees werkt niet meer’. Tijd om even te proeven.

Het interieur van Bowls is meer dan geslaagd. Géén draken en goudvissen als je binnenkomt, maar een restaurant uit de boekjes. Strak en modern, maar tegelijk erg gezellig, met enkele leuke accenten en een open keuken die meteen komaf maakt met het cliché van de minder propere Chinese keuken. Het ziet er ‘gelekt’ uit, zoals ze in Kortrijk zeggen.

Onze verwachtingen zijn hooggespannen. Misschien iets te hoog. Er staan twee jonge kerels in de zaal, die overduidelijk nog geen jaren in de horeca op hun palmares hebben staan. Hoewel het nog niet druk is wanneer wij vroeg aankomen, hebben ze de zaal niet onder controle. We moeten iets langer dan aangenaam wachten op alles waar we hen voor nodig hebben: op de kaart, het moment dat ze komen opnemen, het moment dat ze onze borden terug ophalen (20 minuten),… De menukaart wordt zelfs niet eens meegenomen. We leggen ze dan maar op de vensterbank achter ons.

Als voorgerecht nemen we de Crispy Chicken Wings (8 euro) en de Crispy Crab (aanradertje van de ober, 12 euro). De Chicken Wings blijken geen vleugels te zijn, maar kippenbouten. Normaal kan ik me vrij goed uit de slag trekken met stokjes, maar hele kippenbouten opeten met stokjes? Ik dénk het niet… Naast ons zien we nog mensen knoeien, het ligt dus niet aan ons. Jammer dat we dus zelf om bestek moeten vragen.

De kippenbouten zijn sappig, het zoetzure sausje dat erbij wordt geserveerd is écht lekker. Ik begin met veel enthousiasme aan mijn Crispy Crab, maar dat was echt een dikke tegenvaller. Ik heb al een paar krabbenpoten binnen wanneer ik doorheb dat het gewoon een integrale krab is die werd gebakken. Door het frituren blijft er amper nog krabvlees over.

Dan naar de hoofdgerechten: de Chicken Malaysia (18 euro) is gewoon een fancy benaming voor kip met curry, eigenlijk. Niet uitmuntend, maar ook niet slecht. De Curry Tiger Prawns (21 euro) redden mijn avondeten: sappig gebakken scampi, met knapperige groentjes bij en een lekker sausje. We passen voor het dessert en klokken met twee frisdranken en een glas wijn af op 71,50 euro.

Bowls

Dolfijnkaai 12

8500 Kortrijk

056/19.81.99

www.bowls-kortrijk.be

Voorgerecht (6 euro tot 12 euro)

Hoofdgerecht (14,50 euro tot 21 euro)

Nagerecht (2 opties maar, 8 en 9 euro)

Open van dinsdag tot zaterdag van 18 uur tot 23 uur, op zondag van 12 uur tot 14.30 uur en van 18 uur tot 22 uur.

Onze score:

Eten: 5/10

Bediening: 4/10

Comfort: 7/10