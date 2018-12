Wietwinkel mag toch openen Minister De Block geeft groen licht, stad stelt voorwaarden Joyce Mesdag Peter Lanssens

15 december 2018

18u34 0 Kortrijk Kortrijk heeft er dan toch één: een winkel waar je legaal cannabis kan kopen. Luttele weken nadat burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) nog ‘De Farmerie’ tegenhield in de Rijselstraat, ging vandaag ‘De Boeren’ open op de Graanmarkt.

Cannabis heeft twee hoofdbestanddelen, THC en CBD. THC is de psychoactieve stof in cannabis, waar je ‘high’ van wordt. CBD doet dit niet, maar heeft een gunstig en pijnstillend effect voor wie lijdt aan spierpijnen of de beschadiging van zenuwen. Sinds vorig jaar wordt cannabis met een THC-waarde van meer dan 0,2 procent voor de wet beschouwd als een verdovend middel, waardoor dat niet vrij verkocht mag worden. Cannabis (en cannabisolie) met een waarde lager dan die 0,2 procent dus wel.

Superfood

Wietwinkel ‘De Boeren’ houdt zich naar eigen zeggen aan de regels en verkoopt een heel breed gamma aan hennepproducten. “Zo hebben we hennepzaad, henneppasta en hennepbloem voor henneppannenkoeken” vertelt Nicolas Debouverie (29), die samen met Kevin Vu (30) en Xavier Blondeel (30) zaakvoerder is van ‘De Boeren’. “Hennep is een heel voedzaam product, voedzamer dan de traditionele tarwe en gerst. Het wordt zelfs een ‘superfood’ genoemd.” Ze hebben zelfs een hoekje met ‘hennepkledij’ voorzien. “Hennep wordt bij de productie van kledij gebruikt als alternatief voor katoen. Katoen is verantwoordelijk voor 25 procent van de pesticiden die worden gesproeid. De hennepplant heeft geen pesticides nodig, en in amper een paar maanden is de plant volledig volgroeid. Dat maakt hennep een heel duurzaam alternatief.” Van hennepvezels kan je ook paper maken. “Iets wat we binnenkort ook zullen verkopen. Een boom heeft jaren nodig om volgroeid te zijn, dan is de hennepplant ook op dat vlak een veel duurzamere oplossing.”

Wij namen een advocaat in de arm die alles voor ons heeft uitgeplozen en doen alles volgens de wet Nicolas Debouverie (29)

Veel controles

Timing is alles, dat zullen ze bij ‘De Farmerie’ nu wellicht ook denken. De zaakvoerders wilden enkele weken geleden nog een gelijkaardige zaak openen in de Rijselstraat, maar werden toen nog een halt toegeroepen door burgemeester Vincent Van Quickenborne. “De Farmerie hebben we eind november inderdaad onmiddellijk verzegeld en gesloten. De wetgeving omtrent dit thema is immers heel onduidelijk. We hadden daarom duidelijkheid gevraagd aan de bevoegde ministers, toen nog Maggie De Block (Open Vld) en Jan Jambon (N-VA). Op het moment dat De Farmerie openging, hadden we nog geen antwoord gekregen. Intussen kregen we dat wel, van De Block. Het mag, maar onder zeer strikte voorwaarden. Ik heb enkele dagen geleden een besluit uitgevaardigd: ‘De Boeren’ mag openen, maar er zullen regelmatige controles gebeuren door politie, het Voedselagentschap en het Agentschap voor Geneesmiddelen. Als daar iets illegaals gebeurd, gaat ‘De Boeren’ dicht.”

Bij De Boeren zijn ze alvast klaar voor de controles. “We vinden het eigenlijk maar normaal dat er gecontroleerd wordt. Overal waar dergelijke zaken open gingen, werden er producten in beslag genomen en gecontroleerd, zodat er geen discussie meer over bestond. Wij hebben een advocaat in de arm genomen die alles voor ons heeft uitgeplozen: we doen alles volgens de wet.”