Wietwinkel dagje dicht, want alles is uitverkocht Joyce Mesdag

19 december 2018

18u16 0 Kortrijk De ‘wietwinkel’ in Kortrijk, waar je legaal cannabis met een THC-waarde lager dan 0,2 % kan kopen, was woensdag al een dagje dicht. De reden? De cannabis was uitverkocht en er was ook amper nog CBD-olie.

Nadat de opening van ‘De Boeren’ in verschillende media aan bod kwam en flink over de tongen ging in de ruime regio, kregen de zaakvoerders een pak meer bezoekers over de vloer dan ze oorspronkelijk verwacht hadden. “Doordat we pas op de valreep groen licht hadden gekregen van het stadsbestuur, hadden we geen grote hoeveelheden meer kunnen aankopen”, zegt Nicolas Debouverie. “Bovendien kwamen er ook méér mensen langs dan we gedacht hadden. In die drie dagen hadden we zo’n 100-tal klanten, schat ik. We waren dinsdagavond helemaal uitverkocht. Aangezien onze andere afdeling, met hennepproducten zoals kledij en voedingsmiddelen, sowieso nog gesloten is omdat we er nog enkele veranderingen aan willen doen, hebben we besloten de winkel meteen dicht te laten vandaag (woensdag, nvdr). Maar morgen (vandaag) gaan we opnieuw open, met een nieuwe levering.”