Wielerwedstrijd versterkt Sinksen 18 mei 2018

De Grote Prijs Marcel Kint, een binnen het profpeloton gerespecteerde UCI 1.1 wielerwedstrijd, trekt naar de Sinksenfeesten in Kortrijk.





De meer dan 20 ploegen, samen goed voor 150 renners, vertrekken op zondag 20 mei om 13 uur op het Nelson Mandelaplein op het nieuwe stadsdeel Weide. Onder meer Cofidis, Roompot, Sport Vlaanderen Baloise, Veranda Willems Crelan, Burgos BH, Vitalo Concept, Aquaprotect, Veranclassic en Wanty Group Robert zijn van de partij. Na een passage op de verlaagde Leieboorden en dwars door het hart van de feesten, gaat de wedstrijd officieel van start in de Minister Liebaertlaan. Via de Gentpoort, Stasegemsestraat, kanaal Bossuit-Kortrijk en Harelbeekstraat gaat het naar Zwevegem, waar er vier grote rondes van telkens 31 kilometer zijn. Die rondes doen naast Zwevegem ook alle deelgemeenten Otegem, Heestert, Moen en Sint-Denijs aan. Nadien volgen er nog vijf plaatselijke rondes van 10,8 kilometer in Zwevegem zelf. De totale afstand is 174 kilometer. De renners strijden rond 17.15 uur in de Bekaertstraat voor de overwinning, ter hoogte van de bib. De Grote Prijs Marcel Kint wordt live op VTM, RTBF en Eurosport getoond. (LPS)