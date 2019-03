Wielertoerist (51) kritiek na val op treinspoor oude stoomtrein: “Maandagochtend spoedvergadering om nog meer ongelukken te voorkomen” Lieven Samyn en Jeffrey Dujardin

10 maart 2019

14u00 0 Kortrijk Tijdens een trainingstochtje zaterdagvoormiddag met vrienden van De Ramongs uit Heule is wielertoerist Klaas Vandommele (51) uit Marke zwaar ten val gekomen. De directeur van Freinetschool De Levensboom in Marke kwam in Maldegem ten val toen zijn wiel in een treinspoor van een oude toeristische stoomtrein bleef steken. Hij liep een schedeltrauma op. “We hopen dat zijn toestand snel beter wordt”, zegt zijn echtgenote.

Zoals wel vaker op zaterdagvoormiddag trok fietser Klaas Vandommele er met vrienden op uit. Jaarlijks stellen De Ramongs zich een doel om naartoe te werken. Dit jaar moet ‘De Giro van West-Vlaanderen’, een tocht van driehonderd kilometer over de provinciegrenzen het hoogtepunt worden. Om dat doel te verwezenlijken, zijn een pak trainingskilometers nodig. Zaterdag vertrokken ze vanop Heuleplaats met 32. Rond 10 uur liep het fout op het kruispunt van de Gentsesteenweg met Harlingerhof in Maldegem. “Klaas kwam aan een schuine spoorlijn ten val en viel op zijn hoofd”, weet wegkapitein Dirk Ramon. Vandommele kwam zwaar op het hoofd terecht, verloor het bewustzijn en bloedde uit het oor. Een van zijn fietsvrienden met een medische opleiding bekommerde zich over hem tot de hulpdiensten ter plaatse waren. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar AZ Alma in Eeklo overgebracht. “Iedereen is erg begaan met zijn toestand”, zucht Ramon. “De rit terug naar huis werd er een in mineur. We kruisen allemaal onze vingers voor Klaas.”

Ook voor zijn echtgenote is het bang afwachten. “Zijn toestand is stabiel, maar de eerste 48 uur zijn cruciaal”, zegt ze. “We hopen allemaal dat hij snel beter wordt. Ik ben goed opgevangen in het ziekenhuis en door de politie. De dokters, de agenten, maar ook de fietsvrienden toonden hun hart en dat deed deugd.”

Gevaarlijk kruispunt

“Blijkbaar is die spoorlijn, die eigenlijk alleen nog gebruikt wordt voor een toeristisch treintje, gekend als een gevaarlijk punt. Het fietspad is afgescheiden en loopt recht op dat spoor, maar voor grotere groepen wielertoeristen, die op de weg mogen rijden, is het levensgevaarlijk.”

“Ik ben pas burgemeester sinds 1 januari, ik weet dat de vorige legislatuur niks gedaan heeft aan het punt. Mede omdat de overweg onder de verantwoordelijkheden van de NMBS en het Stoomcentrum valt”, reageert burgemeester van Maldegem Bart Van Hulle (Open Vld). “Maar er moet iets aan gedaan worden, want dit is al het derde ongeval. Maandagochtend staat een spoedvergadering gepland. Indien nodig zullen we ook met de NMBS en het Stoomcentrum samenzitten om nog meer ongelukken te voorkomen.”