Wie voederpas heeft, mag zwerfkatten eten geven 05 maart 2018

De vzw Katimoe uit Menen heeft zaterdagmiddag toch geen stil protest georganiseerd op het Plein in Kortrijk.





De leden waren dat van plan, omdat de stad het voederen van zwerfkatten zou verbieden. De vzw neemt nu vrede met de maatregelen die de stad neemt. "We zijn een reglement aan het opmaken om enkele bevoegde buurtbewoners een voederpas te geven. Zij mogen dan de zwerfkatten in onze stad wél voederen", vertelt schepen Bert Herrewyn (sp.a). "Het is evenwel belangrijk om de soort voedsel, de hoeveelheid en de locaties waar zwerfkatten mogen gevoederd worden, op te nemen in het reglement. Ten laatste binnen twee maanden zullen we de voederpas kunnen uitdelen aan enkele Kortrijkzanen."





Ondertussen werden al zwerfkatten op 't Plein gevangen en gesteriliseerd. (XCR)