Wie ontrafelt mysterie van witte fiets? 09 augustus 2018

02u38 0 Kortrijk Een wereldprobleem is het allesbehalve, maar een leuk mysterie in vakantietijden is het wel: de witte fiets die nu al een maand eenzaam op het Schouwburgplein staat.

De damesfiets duikt af en toe op sociale media op, want Kortrijkzanen nemen foto's van de verloren tweewieler midden de stenen vlakte van het Schouwburgplein. Niemand weet hoe het rijwiel er kwam of van wie de velo is. De eigenaar pikt het stalen ros niet op of weet niet meer waar haar fiets staat, wie zal het zeggen. De witte fiets dook er voor het eerst opna de kleine WK-finale van de Rode Duivels tegen Engeland. Dat was op zaterdag 14 juli, een heel eind geleden dus al. De fiets verhuist wel eens van plaats op het Schouwburgplein.





Zo verzetten marktkramers van de maandagmarkt wel eens de fiets om hun kraam te kunnen plaatsen. Maar wijken van het Schouwburgplein doet de fiets niet. Zelfs het onweer van dinsdagavond laat kon de tweewieler niet deren. Passanten zetten het omgewaaide stalen ros netjes recht. De fiets is gesloten. Bizar is dat de voorvork met snelbinders aan het voorwiel vastgebonden is. Wegrijden kan dus niet. Een wrak is het ook niet, want het gaat over een Quartz L'Avenir en die is toch al snel een kleine 400 euro waard. Al bladdert de lak wel af. Wie ontrafelt het mysterie van de witte fiets op het Schouwburgplein? (LPS)





Meer over Schouwburgplein

sport

sportdiscipline

voetbal