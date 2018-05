Wie niet rookt in auto, krijgt sleutelhanger 01 juni 2018

Opmerkelijke actie op de Wereld Anti-Tabaksdag gisterenvoormiddag op het kruispunt van de Kennedylaan met de Doorniksesteenweg en Universiteitslaan, aan Xpo. Leden van de kinder- en jongerenbeweging Joetz van Bond Moyson feliciteerden er automobilisten die in hun wagen rookvrij rijden met kinderen, jongeren of medepassagiers.





Ze kregen een 'ik rij rookvrij' sleutelhanger. De mensen van Joetz deelden ook 'rookvrij-rijbewijzen' uit met tips en weetjes over rookvrij rijden. Want roken in de wagen is erg ongezond. Joetz is blij dat het Vlaams parlement recent een voorstel goedkeurde om roken in de auto in het bijzijn van minderjarigen te verbieden, met boetes als gevolg. (LPS)