Wie maakt Ella’s droom waar? Meisje hoopt op rolstoelfiets: “Ze leeft helemaal op buiten” Peter Lanssens

20 januari 2019

16u51 0 Kortrijk Ella Dubus (11) uit Aalbeke droomt er van om samen met mama en papa te fietsen. Het meisje kan dat niet zelfstandig doen omdat haar spieren zwaar aangetast zijn. Een elektrische rolstoelfiets is dé oplossing, maar die kost zo’n 7.000 euro. Mieke Schorreels (63) uit Moen draagt alvast haar steentje bij door de 20 kilometer van Brussel te lopen. Mieke roept op om haar uitdaging te sponsoren en zo de rolstoelfiets mee te helpen financieren. “Ella is zo graag buiten, ze leeft er helemaal van op. We waarderen alle steun”, vertellen haar ouders.

Ella lijdt aan spastische dystone quadriplegie. In grote lijnen uitgelegd: haar spieren zijn aangetast waardoor ze rolstoelgebonden is en voor de rest van haar leven afhankelijk is van anderen. “Het gevolg van een hele zware zwangerschapsvergiftiging, waardoor Ella al na 28 weken en een dag, ze woog amper 650 gram, geboren werd”, vertelt mama Kaat D’haene (37), psychiatisch verpleegkundige in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. “Zelfstandig zitten en stappen lukt haar niet, praten beperkt zich tot de woordjes ‘ja, nee en Ella’ en ze kan niet zelf eten. Toch is ze mentaal sterk. Ze is meestal vrolijk en goedlachs en heeft een fel karakter. Ze houdt er van om mee te koken, ze schildert graag met verf en vindt het leuk om met ons te winkelen.”

Zware brand

Haar papa Dominique Dubus (41), groepsverantwoordelijke in de plantenkwekerij van maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne, knutselde zelf een fietskar in elkaar. “Ik liep en duwde Ella vooruit in die fietskar, ze genoot daar enorm van”, vertelt hij. Tot het gezin op 31 januari 2018 door een zware brand getroffen werd, thuis in de Antoon Van Vlienderbekestraat in Aalbeke. De garage, het tuinhuis én de fietskar gingen in vlammen op. Ella heeft nog een speciale kar (hippocampe) waarin je ze op het strand of in het bos vooruit kan duwen. Die kostte 3.800 euro. Maar omdat ze zo graag wil fietsen, sparen haar ouders nu voor een elektrische rolstoelfiets. “Die Opair van producent Van Raam uit Nederland kost zo’n 7.000 euro, waarvan het Vlaams agentschap voor personen met een handicap 1.500 euro terugbetaalt. Meer niet omdat het agentschap het als onspanning en niet levensnoodzakelijk ziet. Het is nochtans een leuke bezigheid voor haar en zo kunnen we als gezin toffe dingen doen. Want we doen er alles aan om Ella zoveel mogelijk comfort en levensvreugde te geven”, zegt mama Kaat. Mieke Schorreels (63) uit Moen, de verloofde van de grootvader van Ella, schiet te hulp. De sportieve Mieke loopt op zondag 19 mei de 20 kilometer van Brussel en vraagt om haar te sponsoren en zo de rolstoelfiets mee te helpen financieren. “We vinden het lief wat Mieke voor ons wil doen, chapeau!”

Voor elkaar zorgen

Het zorg dragen voor Ella - zo heeft het meisje een pomp in haar buik om via haar ruggenmerg de spierontspanner Baclofen te kunnen toedienen, terwijl ze ’s nachts sondevoeding nodig heeft – brak haar ouders niet als koppel. “We hebben altijd al een heel sterke relatie gehad, voor Ella. We verwennen haar zo graag, het is ons enig kind”, vertellen ze. “Zo heeft ze ook een parapodium hulpmiddel om recht te kunnen staan en een op maat gemaakte ligorthese (een soort kussen, red.) om ’s nachts goed te kunnen slapen. Ella gaat sinds kort naar Multifunctioneel Centrum Ten Dries in Nevele bij Gent. Met dank ook aan professor Frank Plasschaert van het UZ in Gent, hij is een grote hulp en volgt haar uitstekend op. Ella leert in Ten Dries met dagelijkse dingen omgaan zoals koken en zit in een klas met kinderen met een beperking, die allemaal voor elkaar zorgen. We hebben nu verder een spraakcomputer thuis, waarmee Ella spelenderwijs kan aangeven als ze bijvoorbeeld pijn of honger heeft. Het helpt haar allemaal vooruit. Maar die elektrische rolstoelfiets, dat is haar ultieme droom”, aldus de ouders. Uitleg staat op de Facebookpagina ‘Een fiets voor Ella’. Sponsoren kan op het rekeningnummer BE78 7310 4637 7186.