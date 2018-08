West-Vlaamse punkband verovert Engeland THE EMPTY BOTTLES DIT WEEKEND OP FESTIVAL REBELLION CHRISTOPHE DECONINCK

03 augustus 2018

02u34 0 Kortrijk The Empty Bottles, de punkband met leden uit alle uithoeken van de streek, speelt komend weekend op Rebellion, het belangrijkste punkfestival ter wereld. "Hier mogen spelen is geen kattenpis", klinkt het niet zonder enige trots.

Twaalf jaar geleden besloten enkele punkers uit de Leiestreek om samen een band te starten, met de bedoeling het genre in leven te houden.





Na enkele personeelswissels staat de band op het punt een nieuwe plaat uit te brengen. Ze kregen ook een plaats op het belangrijkste punkfestival van Europa: Rebellion in Blackpool, Engeland. Dit weekend spelen ze er de pannen van het dak. "Dit is niet ons eerste festival, want we stonden eerder al op Ratrock in Harelbeke. Het is een hele eer om te mogen aantreden op Rebellion. Er spelen zo'n 200 bands in totaal, maar samen met oudgedienden Funeral Dress uit Herentals, zijn wij de enige Belgen. Hier mogen spelen is geen 'kattenpis'. We zijn vooral benieuwd hoe het internationale publiek onze nummers zal onthalen, want we zingen onder meer in het West-Vlaams", aldus Christophe Deconinck, die de microfoon hanteert. Dirk Balcaen, eveneens zanger in de band en doedelzakspeler, valt hem in de rede : "Onze 'special blend' van Iepers en Harelbeeks dialect, bedoel je (lacht)."





Passie delen

De samenstelling van de band is op zijn minst opmerkelijk, want de leden wonen verspreid over zowat heel de zuidelijke helft van West-Vlaanderen en in het dagelijks leven oefenen de heren heel uiteenlopende beroepen uit. Drummer Tom Taillieu, bassist Jurgen Van Heghe, Christophe Deconinck, Dirk Balcaen en gitarist Ward Ameel, zijn respectievelijk ingenieur, treinbestuurder, historicus, militair en tuinman bij de Commonwealth War Graves Commission. "Maar we delen dezelfde passie voor het 'ruigere genre' en de ideologie die achter punk schuilt: we zijn ronduit tegen elke vorm van racisme, seksisme, het schenden van dierenrechten, uitbuiten van werknemers en alles wat onder de noemer 'rechts gedachtegoed' valt. Van corrupte politici en bedrijfsleiders gaat ons haar overeind staan, maar dat mag je niet te letterlijk nemen, want slechts één onder ons heeft de typische hanenkam die aan punkers gelinkt wordt en hij weigert dan nog pertinent om die overeind te zetten." 'Keunink', de zanger mét hanenkam, die zich aangesproken voelt, verdedigt zijn haarstijl. "De Mohawkindianen zetten hun haar enkel recht wanneer ze op voet van oorlog leefden en hier in het veilige en welvarende fort Europa gaat dat gelukkig niet op, daarmee."





Het is uitkijken naar hun nieuwe album dat eind dit jaar uitkomt, in hun typische compromisloze stijl, met maatschappijkritische teksten. "Wie benieuwd is, kan er al een voorsmaakje van krijgen via onze Facebook-pagina 'The Empty Bottles Drinking Crew'.