West-Vlaams 'wit konijn' voor Open VLD Souad Abihi (29) wil taboe rond zelfmoord doorbreken

04 maart 2019

07u27 2 Kortrijk Er staan twee ‘witte konijnen’ op de West-Vlaamse Kamerlijst van Open Vld. Nadat onderneemster Kathleen Verhelst werd voorgesteld, is er met Souad Abihi uit Harelbeke nog een nieuwkomer, op plaats 9. Ze werkt in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk en richt straks een vzw rond zelfmoordpreventie op.

Souad Abihi en haar familie, ze heeft zeven zussen en een broer, zijn van Guelmim afkomstig, een woenstijnstad in de Sahara in Marokko. De familie verhuisde in 1992, toen ze peuter was, naar ons land. “Mijn vader kwam eerder al om te werken naar België”, zegt ze. “Hij was 40 jaar in Isolava in Wielsbeke aan de slag. We wonen al jaren in Harelbeke. Ons huis in de Tientjesstraat staat bekend als ‘het huis met de vele dochters’. Mijn naam betekent geluk. Omdat mijn geboorte de aanzet was om onze familie weer samen te brengen.”

Over alle cultuurgrenzen heen

De negen kinderen van het gezin studeerden allemaal. Zo is Souad master in verpleegkunde en vroedkunde, studies die ze tot een goed einde bracht in UGent. Ze was toen al aan de slag in het ziekenhuis AZ Groeninge. “Ik ben er nu projectmedewerker zorg”, zegt ze. “Mijn stokpaardje is zelfmoordpreventie. Het cijfer is veel te hoog in Vlaanderen, met gemiddeld 3 zelfmoorden per dag en 28 pogingen. Ik wil het taboe doorbreken, over alle cultuurgrenzen heen. Door het buiten de muren van het ziekenhuis te brengen. Want niet enkel het curatieve in AZ Groeninge is belangrijk, maar vooral ook het preventieve.”

Hshoema

“Ik wil de dialoog aangaan, want het is oké om je niet oké te voelen”, gaat Souad Abihi verder. “Ik richt daarom de vzw #Hshoema op. Het Marokkaans woord hshoema staat voor beschamend. Waarmee ik wil zeggen dat zelfmoordgedachten niét hshoema zijn, praat erover. Ik wil met mijn vzw ook sensibiliseren en informeren, onder meer in scholen en bedrijven. En samenwerken met instanties die hulp bieden zoals Te Gek?!, een project dat geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar maakt”, zegt Souad Abihi. Lijsttrekker Vincent Van Quickenborne leerde haar zes weken geleden kennen via Koen Titeca, diensthoofd psychiatrie in AZ Groeninge. “Haar levensverhaal en persoonlijkheid fascineren me”, stelt Van Quickenborne. “Ze kan een rolmodel zijn voor meisjes. Dat je ambitie mag hebben. En dat defaitisme fout is. Ik geloof in haar. In de volksmond in Harelbeke zeggen ze vaak ‘beloven is doen bij de Abihi’s’. Ik ga na of we in Kortrijk kunnen samenwerken met haar vzw. Door ook andere onderwerpen aan te snijden. Zo wil ik nagaan hoe we mensen met een migratieachtergrond kunnen bereiken rond thema’s zoals palliatieve zorg, euthanasie en orgaandonatie.”

Doenersmentaliteit

De negende plaats is geen strijdplaats. “Daar draait het niet om. Ik stap in de politiek omdat het noodzakelijk is om een breed maatschappelijk draagvlak rond zelfmoordpreventie te bekomen. Ik kies voor Open Vld omdat de partij positiviteit uitstraalt en oplossingsgericht denkt. Die doenersmentaliteit past bij mij”, aldus Souad, die ook in de werkgroep diversiteit in AZ Groeninge zit. Zo zijn er mede dankzij haar interne tolken in het ziekenhuis. Zij is tolk Arabisch. Nog een leuk weetje: ze brak vier jaar geleden met sociale media. “Ik kon geen deftige gesprekken meer aangaan, omdat ik voortdurend afgeleid was door al die prikkels. Ik zit nu terug op Facebook omdat ik campagne moet voeren (lacht). Maar ik kijk nóóit meer tijdens het eten of als ik in gesprek ben. Dan blijft mijn smartphone in mijn handtas.”

Maarten Vander Stichele

De lijsten van Open Vld zijn ondertussen bekend. Staat ook op de West-Vlaamse Kamerlijst uit onze regio: burgemeester Lut Deseyn uit Avelgem op plaats 12. Staan op de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement uit onze regio: sportfunctionaris Michael Vannieuwenhuyze uit Harelbeke op plaats 5, gemeenteraadslid Mohamed Ahouna van Kortrijk op plaats 14, lid van het bijzonder comité van de sociale dienst in Menen Marleen Becarren op plaats 16 en gemeenteraadslid Fanny Decock uit Kuurne op plaats 20. Burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem duwt de lijst. Nog opmerkelijk: de eerste opvolgersplaats is voor Maarten Vander Stichele, voorzitter van Open Vld in Kortrijk en kabinetsmedewerker van burgemeester Vincent Van Quickenborne.