Werkstraf voor valse terreurdreiging in bioscoop 20 februari 2018

Een 27-jarige man met lange baard uit Menen moet van de Kortrijkse strafrechter een werkstraf van 125 uren uitvoeren en een boete van 600 euro betalen. De dag na de aanslagen op de luchthaven in Zaventem nam Akram S. in bioscoop Kinepolis in Kortrijk dreigende woorden in de mond. Voldoende om bij enkele filmliefhebbers onrust te zaaien. Op 23 maart 2016 woonde Akram S. samen met een vriend de laatavondvoorstelling van 'Batman versus Superman' bij. Plots voelde hij zich bekeken en bespot door een groepje van zes andere aanwezigen. Hij verliet even de bioscoopzaal, keerde terug en zette zich bij terugkomst vlak naast het groepje. Hij staarde hen langdurig aan en zei plots "dat ze allen medeplichtig zouden zijn als er iets gebeurde". Het groepje voelde zich niet meer op hun gemak, verliet de filmzaal en verwittigde de politie. De film werd even onderbroken en de politie plukte met man en macht Akram S. uit de filmzaal. Na de film kregen alle aanwezigen als compensatie een gratis filmticket. Kinepolis eiste een schadevergoeding van 3.000 euro voor de hinder en imagoschade, maar kreeg slechts duizend euro toegewezen. Volgens het openbaar ministerie was Akram S. geradicaliseerd en toonde hij sympathie voor IS. Zelf ontkende hij kwade bedoelingen te hebben gehad. (LSI)