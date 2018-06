Werkstraf voor misbruik tankkaart 12 juni 2018

02u43 0

Een 42-jarige ex-buschauffeur moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 75 uur uitvoeren. Na zijn ontslag bij reis- en busbedrijf Herman & Vandamme in Menen bleef Abdelkrime H. uit Kortrijk de tankkaart van het bedrijf gebruiken. Tussen november 2015 en april 2016 tankte hij op kosten van zijn ex-werkgever nog meer dan 5.000 liter brandstof, goed voor een bedrag van zo'n 4.200 euro. Dat geld moet hij aan Herman & Vandamme terugbetalen. H. weet zijn gedrag aan zijn moeilijke financiële situatie. Hij bekende dat het een vergissing was na zijn ontslag de tankkaart niet terug te geven en te misbruiken. Toen de kaart uiteindelijk was geblokkeerd, gooide hij ze weg. (LSI)