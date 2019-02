Werkstraf voor Algerijn na reeks werkmateriaaldiefstallen LSI

13 februari 2019

14u05

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 27-jarige Algerijn uit Moeskroen moet van de Kortrijkse strafrechter een werkstraf van 200 uren uitvoeren voor een dertigtal diefstallen van werkmateriaal en rugzakken van aannemers in Kortrijk en Wevelgem in de zomer van 2016.

De Algerijn kon op 1 oktober 2016 in Wevelgem op heterdaad betrapt worden toen hij opnieuw in de bestelwagen van een aannemer wou toeslaan. De aannemer greep hem bij de kraag en stelde vast dat wat verderop een auto met draaiende motor klaarstond. In het voertuig lagen twee boormachines. Een huiszoeking leverde twaalf werktuigen en gereedschapskoffers op. Vaak had Omar M. het op klaarlichte dag op ongesloten bestelwagens van (tuin-)aannemers gemunt. Terwijl de aannemers aan de slag waren op hun werkplek, ging hij op zoek naar werkmateriaal of rugzakken. “Met de buit probeerde hij een inkomen te verwerven”, aldus zijn advocaat. Door eerdere veroordelingen kon hij niet meer op een voorwaardelijke celstraf rekenen.