Werkstraf na vlucht met bromfiets 30 november 2018

Een 19-jarige jongeman uit Kortrijk moet van de politierechter een werkstraf van 50 uren uitvoeren.





Op 15 augustus vorig jaar vluchtte Dave C. met zijn bromfiets weg van de politie. Hij reed onder meer op het trottoir in een poging om de agenten te snel af te zijn. Uiteindelijk kon hij toch geklist worden. De bromfiets bleek opgefokt, niet ingeschreven, niet verzekerd en niet gekeurd.





Als hij de werkstraf niet uitvoert, zal C. toch nog een boete van 2.400 euro moeten betalen.





(LSI)