Werkstraf en boete voor stelende poetsvrouw 16 maart 2018

03u02 0

Een 22-jarige poetsvrouw uit Ingelmunster moet een werkstraf van 50 uren uitvoeren en een boete van 400 euro betalen voor het stelen van cash geld uit een enveloppe bij haar werkgever. S.V. werkte als poetshulp in een bedrijf in Kortrijk. Daar stelden ze af en toe vast dat er geld verdween uit een enveloppe. Het bedrijf plaatste een camera met bewegingsherkenning en kon zo de poetsvrouw op 23 mei vorig jaar ontmaskeren. Toen nam ze 100 euro uit een enveloppe. De vrouw bekende dat ze eerder ook al eens 150 euro had gestolen. Dat bedrag betaalde ze ondertussen terug. Volgens het bedrijf werden meer diefstallen gepleegd maar dat achtte de rechter niet bewezen.





(LSI)