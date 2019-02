Werkonderbreking spoed bevalt directrice niet: “Blaam voor wie wél zijn best doet” Personeelsleden niet onder de indruk, hoogspanning in ziekenhuis AZ Groeninge Peter Lanssens

18 februari 2019

18u13 3 Kortrijk Ziekenhuis AZ Groeninge werft 32 voltijdse werknemers extra aan. Maar de spoed valt (voorlopig) uit de boot. Een deel van de personeelsleden legde daarom maandagnamiddag even het werk neer. Dat zinde directrice Inge Buyse niet, die hen de les las. “Het is een blaam voor wie wél zijn best doet”, wees Buyse hen met de vinger. De spoedmedewerkers zijn niet onder de indruk: “De veiligheid van de patiënten kunnen we niet meer garanderen. Het kan niet verder zo.”

Straffe taferelen aan de inrijpoort van spoed, waar er om 15 uur een korte werkonderbreking was. Directrice Inge Buyse daagde er plots op, om de personeelsleden van spoed de mantel uit te vegen. “Geen enkel ziekenhuis in de regio investeert in extra werknemers”, stelde ze. “Er zijn zoveel medewerkers die hun best doen om hun eigen afdeling onder de loep te nemen en te kijken hoe het anders kan. Maar ik vind die wil bij jullie niet. We willen kijken hoe we het anders kunnen oplossen. Maar jullie zijn niet bereid om met ons te praten. Dat snap ik niet. Het is een blaam voor medewerkers die wél hun best doen. Ons huis kent geen stijl van conflicten. Spreek met ons, samen met de artsen, het is het enige wat ik vraag. Breng het ziekenhuis niet in gevaar. We willen niet dat AZ Groeninge in financiële problemen komt.”

Moeten er hier eerst doden vallen misschien Personeelslid spoed

Tot tien uur wachten

Haar speech kwam hard aan, maar zou een omgekeerd effect kunnen hebben. Want de personeelsleden van spoed laten zich ondanks de druk niet uit elkaar spelen. Ze willen verandering, en snel. “We kunnen door de te hoge werkdruk de patiëntveiligheid niet meer garanderen. Daar gaat het over”, vertelt een personeelslid. “Dat ligt niét aan ons, want de flexibiliteit is nu al zeer hoog. We springen in waar we kunnen, ook tijdens vakanties en voor zieke collega’s. Allemaal geen probleem. Maar het lukt amper nog. We hebben een onvoldaan gevoel. We staan er niet meer zoals we er horen te staan. Of moeten er hier eerst doden vallen misschien? De wachttijden, voor wie naar de spoed komt, lopen soms tot acht, zelfs tien uur op. En ook voor ernstige zaken. Zo is het geen uitzondering meer dat mensen met een voettrauma tot zes uur moeten wachten tot ze in de spoed geholpen kunnen worden. Het zal je vader, moeder of kind maar zijn. Het kan zo echt niet verder”, aldus het personeelslid.

Voor alle afdelingen

De personeelsleden hielden ook een kleine optocht door het ziekenhuis, waar ze van veel bezoekers en patiënten een hart onder de riem kregen. Er werken nu 57 medewerkers, administratief personeel inbegrepen, op de spoed. De vakbonden LBC-NVK en BBTK-ABVV – er werd eerst gezegd dat BBTK-ABVV niet bij de actie zou aansluiten, maar dat klopte niet – willen op de spoed drie voltijdse verpleegkundigen extra. Een halftijdse administratieve werknemer extra voor het onthaal, is ook welkom op de spoed. “We vinden het heel goed dat AZ Groeninge 32 voltijdse medewerkers extra aanwerft”, benadrukt Bjorn Mous van BBTK-ABVV. “Maar ze kunnen voor alle afdelingen belangrijk zijn, dus ook voor de spoed. We moeten iets doen aan de algemene werkdruk voor iedereen in het ziekenhuis. Pak de tekorten structureel aan en blus niet enkel de brandjes”, besluit Bjorn Mous. De onderhandelingen gaan nu verder. “We willen graag op een open en constructieve manier rond de tafel blijven zitten”, zegt Stefaan Lammertyn, woordvoerder van AZ Groeninge. “Maar besef dat 32 nieuwe medewerkers aanwerven in een budgettaire krapte al geen evidentie is. Kijk naar de buren van AZ Delta, waar mensen net afvloeien.”