Werknemers Woodstoxx planten 3800 boompjes op een dag, laatste hectare van in totaal 11 hectare bos op Avanco Joyce Mesdag

24 maart 2019

15u33 0 Kortrijk Werknemers en sympathisanten van houtbedrijf Woodstoxx hebben vandaag 3800 boompjes geplant op de domeinen van avonturencentrum Avanco in Aalbeke. De boompjes die vandaag werden geplant, vormen één hectare bos, meteen ook de laatste hectare van een uit de kluiten gewassen bos van 11 hectare, dat Avanco de voorbije winter heeft aangeplant.

Met de uitbreiding van transportzone Lar een tijdje geleden moest wat bos plaats ruimen, en dat wilde Aaron Vanneste van Avanco graag compenseren. “Twee hectare bos is er toen jammer genoeg gesneuveld”, vertelt Aaron. “Maar dat hebben we voorbije maanden méér dan goed gemaakt.” De voorbije winter plantte Avanco maar liefst 80.000 bomen, goed voor 10 hectare bos. “Dat is inderdaad veel meer dan het bos dat moest sneuvelen voor de transportzone, maar we zijn zelf ook echte fans van bos en doen er dan ook met plezier een schepje bovenop.”

Aangezien het bos aangeplant is op eigendom van Avanco, gaat het dus om privébos. “Maar iedereen die bij ons activiteiten boekt, zal er uiteraard gebruik van kunnen maken. En ook anderen zullen, op een andere manier, van ons bos kunnen genieten. Binnen 10 jaar zal dit bos 1,5 miljoen kilo CO2 per jaar uit de lucht zuiveren. Ik was er zelf van onder de indruk wat het effect is van één boom toen ik de cijfers erbij nam. Ik reis zelf wel al eens graag, en dit bos maakt toch heel veel vluchten goed (lacht).”

Vandaag werd nog een extra hectare geplant, bovenop de 10 hectare die er afgelopen winter al bijkwamen. Avanco werkte daarvoor samen met het houtbedrijf Woodstoxx uit Menen. “Binnen Woodstoxx werken we intensief rond duurzaamheid”, zegt Robbert Desmet. “Zo verkopen we enkel hout waarvan we de consument kunnen verzekeren dat er voor elke boom die gekapt werd, een nieuwe werd gezet. Ik wil graag dat er ook nog hout genoeg voor handen is zodat mijn kinderen en kleinkinderen het bedrijf kunnen verderzetten. Vier jaar geleden zijn we een nieuwe traditie gestart: Woodstoxx plant elk jaar een hectare bos, waar we een plaats vinden. Dat is lang niet evident, een beschikbaar perceel vinden die daar groot genoeg voor is. Dit jaar vonden we dat dus hier, bij Avanco. Met onze actie willen we enerzijds iets teruggeven aan de natuur, maar anderzijds ook aan de buitenwereld tonen dat we duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.”

Bert Herrewyn, schepen van Milieu en Klimaat,waardeert de actie van Woodstoxx en Avanco. “Sinds de lokale verkiezingen werden al 20.000 bomen aangeplant in Kortrijk en deelgemeenten. Het gaat onder meer om extra bomen in het Preshoekbos in Marke, het Klimaatbos aan Smokkelpot, het Rallybos in Bellegem en het Geboortebos in Heule. Het is bemoedigend vast te stellen dat ook bedrijven onze ambitie voor 100ha bos en natuur mee willen waarmaken.“