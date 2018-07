Werknemers Konvert likken Joe-ijsjes 25 juli 2018

02u40 1 Kortrijk De Joe-ijskar was gisteren opnieuw te gast in onze regio. De hele zomer lang trekt radiozender Joe FM doorheen het land om luisteraars te verrassen met gratis ijsjes.

Nadat eerder deze maand de medewerkers van het OCMW in Zwevegem werden getrakteerd op ijsjes, waren nu de werknemers van Konvert in Kortrijk aan de beurt. Joe-dj Kenneth Stevens draaide de plaatjes die zij gekozen hadden, Good Shape met Take My Love, Bryan Adams met Summer Of '69, Michel Sardou met Les Lacs Du Connemara, Kaoma met Lambada, Amy Macdonald met This Is The Life, Clouseau met Dansen en Kings of Leon met Sex On Fire. Na het bezoek aan Konvert, trok de Joe-ijskar nog langs de speelpleinwerking Wasper in Heule en brouwerij De Brabandere in Bavikhove.





De Joe-ijskar rijdt nog tot vrijdag 17 augustus elke dag naar een ander bedrijf in Vlaanderen.





(JME)