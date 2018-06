Werken voor Nieuw Kortrijk aangevat 19 juni 2018

02u50 1

De oude buurt Nieuw Kortrijk ondergaat tegen 2020 een metamorfose met 311 nieuwe en bijna energieneutrale huizen. Wonen Regio Kortrijk pompt er als sociale huisvestingsmaatschappij 60 miljoen euro in.





De wijk, gebouwd in de jaren 50, voldoet niet meer aan de huidige normen op het vlak van comfort en energiezuinigheid. De eerste fase van de werken is aangevat. Die omvat de Dennenlaan, Dokter Snellaertstraat, Acacialaan, Beukenlaan, Olmenlaan en Berkenlaan. "Er worden 22 woningen gerenoveerd", zeggen voorzitter Maxim Veys en directrice Ilse Piers. "Andere huizen wijken voor 77 meergezinswoningen en zes grondgebonden huizen." De betrokken bewoners zijn al verhuisd. Zij kiezen, eens de werken voorbij zijn. Ze keren terug naar Nieuw Kortrijk of ze blijven waar ze nu wonen. "De huizen uit de jaren 50 waren ook te groot", vervolgt Maxim Veys. "Destijds had je meer grote families." Nu heb je veel meer alleenstaanden en ook twee-, drie- en vierpersoonsgezinnen. De nieuwe huizen zijn hierop voorzien. Een deel is ook aangepast aan personen met een beperking. Tegen 2020 worden gefaseerd nog eens 206 huizen onder handen genomen. Nadien worden de straten heraangelegd met een beperkt doorgaand verkeer en een vlotte doorgang voor voetgangers en fietsers. Er komen tot slot ook wadi's (water afvoer door infiltratie), speelruimte, verblijfsgroen, collectieve tuinen en boomgaarden. Het masterplan is van Abscis Architecten en Sileghem & partners. Info: https://nieuwkortrijk.wonenregiokortrijk.be. (LPS)