Werken voor definitieve fietssuggestiestroken op Pottelberg starten Peter Lanssens

09 april 2019

07u42 0 Kortrijk De definitieve fietssuggestiestroken en zebrapaden op de Pottelberg (N43) in Kortrijk worden eindelijk aangebracht in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen. Tijdelijke wegmarkeringen, eind november 2018 aangebracht, waren aan het vervagen. De firma Wegenbouw Ivan Vuylsteke brengt de definitieve markeringen op dinsdag 9 en woensdag 10 april aan.

Er geldt tijdens de werken eenrichtingsverkeer op de Pottelberg, vanuit Marke in de richting van het stadscentrum van Kortrijk. Het verkeer dat naar Marke wil vanop het kruispunt van de Condédreef met de Pottelberg, rijdt om via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Weggevoerdenlaan. Dat de werken nu pas uitgevoerd worden, heeft zijn redenen. De ondergrond was lang te vochtig, terwijl het tijdens de winter ook vaak te koud was. Of later een vrijliggend fietspad op de N43 nog tot bij de Meiweg wordt doorgetrokken, is onduidelijk nu. Dat fietspad komt door een planmatige blunder - niét van de aannemer, maar wél van de stad - nu plots op de rijweg Pottelberg richting Marke uit, wat gevaarlijk kan zijn. Het onderzoek is momenteel nog volop bezig.