Werken tegen wateroverlast beek 25 juni 2018

De Vlaamse Milieumaatschappij en spoornetbeheerder Infrabel verminderen met een bypass het risico op wateroverlast in Heule. De brede, diepe gleuf zorgt voor een versnelde afvoer, als de Heulebeek bij hevige regen het stromende water niet meer kan slikken op een knelpunt tussen de Zeger van Heulestraat en de Warande. De bypass start bij het Tinekesbos, gaat via een koker onder de spoorweg Kortrijk-Roeselare, komt weer boven voorbij de Warande en sluit op de beek aan bij de groenzone achter de Emiel Hullebroecklaan. De koker werd afgelopen weekend onder de spoorweg geschoven. De bypass wordt in het voorjaar van 2019 afgewerkt. Het door Europa mee gefinancierde project kost 1,31 miljoen euro. (LPS)