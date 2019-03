Werken nieuwe gebouwen voor De Warande zijn eindelijk gestart Alexander Haezebrouck

08 maart 2019

14u23 0 Kortrijk De werken voor de nieuwe lokalen van De Warande in Kortrijk zijn eindelijk gestart. De eerste nieuwbouw moet begin 2020 af zijn en kost 2.844.000 euro. “Deze nieuwbouw zal uiteindelijk het overnachtingsgebouw zijn, maar zal eerst dienst doen als polyvalente ruimte”, zegt schepen van jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

De werken aan De Warande zijn al tien jaar aan de gang, maar nadat de omgevingswerken zijn afgerond, krijgt De Warande nu ook nieuwe lokalen. “Het eerste gebouw dat we plaatsen is aan de kant van de R8 en zal 170 meter lang zijn”, zegt schepen van jeugd Bert Herrewyn (sp.a). “Het gebouw zal rond een oude boom gebouwd worden die in het midden voor een rustpunt zal dienen.” Het eerste gebouw is de eerste fase in de werken van de nieuwe lokalen en kost maar liefst 2.844.000 euro. De vzw De Warande betaalt zelf 350.000 euro, geld die ze in de afgelopen jaren aan de kan hebben kunnen zetten. “In de tweede fase worden de huidige polyvalente zalen afgebroken om plaats te maken voor nieuwe”, zegt Herrewyn. “Dan zal het eerste gebouw het overnachtingsgebouw worden.” De timing voor de tweede fase is nog niet bekend. “We willen dat wel afronden in de huidige legislatuur.” Tijdens de laatste fase van de werken zullen de huidige overnachtingsverblijven worden afgebroken, in plaats daarvan komt nog extra open ruimte. “We hebben voor de werken wat bomen moeten rooien en groen ingenomen voor gebouwen maar alles wordt op hetzelfde terrein gecompenseerd met extra groen.” Tijdens de werken blijft het speeldomein in gebruik en blijft de speelpleinwerking zoals gewoon doorgaan. Er is een veilige voetgangers- en fietsdoorgang gemaakt via de parking van De Branding.

Nieuwe lokalen meer dan nodig

Dat De Warande aan nieuwbouwlokalen nood heeft, is duidelijk. “De huidige lokalen staan er al sinds de jaren 60”, zegt schepen van jeugd Bert Herrewyn. “Ze zijn zo goed als versleten en telkens weer kleine renovatiewerken uitvoeren is geen oplossing”, zegt schepen van jeugd Bert Herrewyn. “We zijn blij dat we na jaren voorbereiding eindelijk kunnen starten, want dit is een speelpleinwerking die tijdens alle vakanties open is en druk wordt bezocht.” Vorig jaar mocht de speelpleinwerking 11.613 kinderen verwelkomen, er waren maar liefst 15.134 overnachtingen en nog eens 10.260 mensen bezochten De Warande voor een activiteit of om te genieten van het groen. Tijdens de afgelopen Krokusvakantie mocht De Warande 130 kinderen per dag verwelkomen, met een topdag op dinsdag met 152 kinderen.