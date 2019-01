Werken nieuw stadion KV Kortrijk starten in 2020 Peter Lanssens

05 januari 2019

16u13 0 Kortrijk De bouw van het nieuwe KVK-stadion start eind 2020. Dat maakte voorzitter Joseph Allijns vrijdagavond bekend, op de nieuwjaarsreceptie van de eersteklasser. De voetbaltempel op het bedrijvenpark Evolis - aan de E17-oprit richting Gent - krijgt 15.000 zitjes en een staantribune voor die hard-fans, bars en ruimte voor business en vips. In de plint van het stadion komen 2.500 fietsplaatsen.

In een naastliggend nieuw parkeergebouw-mobiliteitspunt is plaats voor nog eens 700 fietsen en 900 auto’s. Op het bedrijvenpark zelf zijn 2.400 parkeerplaatsen voor auto’s voorzien. Er is naast het stadion ook een nieuwbouw gepland voor horeca, maakateliers, toonzalen, recreatie zoals mogelijk een trampolinepark en kantoren. Een hotel behoort eveneens tot de mogelijkheden. Een park met vijver zal de nieuwe gebouwen met het stadion verbinden. Totale kostprijs: zo’n 50 miljoen euro. De stad faciliteert, maar financiert niét. Er wordt een private partner gezocht om het waar te maken. Maleisiër Vincent Tan, eigenaar van ‘de veekaa’, heeft interesse. Dient ook nog te gebeuren: het voltooien van het definitief masterplan (B-Architecten tekende een ontwerp van masterplan uit, red.), de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en het aanvragen van een bouwvergunning. Een werkgroep zal alles in goeie banen leiden. De bedoeling is om in de loop van 2019 een deal te hebben met een private partner, gevolgd door de start van de bouw eind 2020 en een eerste match in het nieuwe stadion in 2022.

Huidig Guldensporenstadion wordt gesloopt

Het huidige Guldensporenstadion, dat ‘gekneld’ zit tussen de Meensesteenweg en Moorseelsestraat, wordt gesloopt eens de nieuwe voetbaltempel open is. Er komen daar extra sportterreinen en een oefencampus. Het aanpalende sportcentrum Wembley wordt omgebouwd tot een nieuwe ‘Lange Munte’, zo staat in het ontwerpplan ‘Kortrijk - beste stad van Vlaanderen’. De turnhal kreeg er al nieuwe valkuilen. Voor voetbalclub KdNS Heule wordt een nieuwe locatie gezocht. Wembley is een optie. De atletiekpiste krijgt een nieuwe toplaag. Er wordt verder bekeken of de private sector er een ondergrondse schietbaan kan bouwen om recreatief als professioneel (politie) te oefenen. Tot slot: door de Wembley loopt een fietscorridor tot aan stadsgroen Ghellinck in Bissegem. Alle sportterreinen worden in dat kader vlotter toegankelijk gemaakt voor (bak) fietsen, rollators en rolstoelen.